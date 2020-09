SOITEC : Yvon Pastol nommé executive vice president en charge du Customer Group

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec a nommé Yvon Pastol, au poste de executive vice president en charge du Customer Group. Yvon Pastol apporte une expérience de plus de vingt ans à des postes de direction dans l'industrie du semi-conducteur précieuse pour Soitec, dont le succès repose notamment sur l'étroite collaboration entretenue avec ses clients et l'ensemble des acteurs de l'écosystème.Sous la direction d'Yvon Pastol, le Customer Group, qui allie expertise commerciale et technique, va pouvoir accélérer le développement et le renforcement des partenariats de Soitec avec les acteurs de la chaîne de valeur.Avant de rejoindre Soitec, Yvon Pastol était corporate vice president et general manager pour les régions Amérique du Nord et Europe à Applied Materials.Il était chargé de la définition des stratégies commerciales, de réaliser les objectifs commerciaux et opérationnels, de développer les relations avec les principaux clients et d'assurer l'efficacité globale de l'organisation régionale.