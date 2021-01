SOITEC : confirme ses objectifs annuels

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020-2021 de Soitec a atteint 149 millions d'euros, en hausse de 14,7% à périmètre et taux de change constants. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a été confronté à un effet de change négatif de 4,8%. " Le déploiement des générations de smartphones 4G et 5G demeure notre principal moteur de croissance, en particulier pour nos produits dédiés aux applications de radiofréquence, y compris les filtres " a déclaré Paul Boudre, Directeur général.



Les ventes de plaques de 300 mm ont enregistré une hausse de 23% à taux de change constants par rapport. Cette augmentation reflète à la fois une hausse des volumes et un mix produits plus favorable.



Les objectifs du spécialiste des matériaux semi-conducteurs pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 sont confirmés : chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et marge d'Ebitda de l'Electronique autour de 30%.



Soitec confirme également s'attendre à ce que son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 atteigne plus de 900 millions de dollars.