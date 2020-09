Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec a annoncé le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance le 1er octobre 2025, par placement auprès d’investisseurs qualifiés, d’un montant nominal maximal d’environ 325 millions d’euros. Le produit net de l’émission donnera au spécialiste des matériaux semi-conducteurs une flexibilité additionnelle des points de vue opérationnel et stratégique et permettrait de financer de potentielles opportunités de croissance.Les obligations seront émises à leur valeur nominale à la date d'émission et ne porteront pas d'intérêt. La valeur nominale par obligation fera apparaître une prime comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.La fixation des modalités définitives des obligations est prévue plus tard aujourd'hui et le règlement-livraison des obligations est prévu le 1er octobre 2020.À moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées à leur valeur nominale le 1er octobre 2025. Soitec aura également la possibilité de livrer des actions ordinaires nouvelles et/ou existantes au lieu d'un règlement en espèces conformément à la " Share Redemption Option ".