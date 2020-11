SOITEC : en repli après ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec (-1,91% à 133,50 euros) est sous pression depuis l'ouverture, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de la faiblesse du dollar, auquel le groupe est fortement exposé, sur ses comptes. Sur le premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2020-2021, l'Ebitda des activités poursuivies (Électronique) a reculé de 1% à 77,3 millions d'euros. La marge d'Ebita du spécialiste des substrats semi-conducteurs a légèrement progressé, atteignant 30,4% du chiffre d'affaires au premier semestre 2020-2021 contre 30,2% au premier semestre 2019-2020.Déjà publié, le chiffre d'affaires de 254 millions d'euros est stable à périmètre et taux de change constants. Il a reculé de de 1,6% en données publiées.L'impact de change défavorable s'est élevé à 3 millions d'euros alors que sur cette période, la société a réalisé environ 80% de ses revenus hors d'Europe.Cette première partie de l'exercice s'est distinguée par un flux de trésorerie d'exploitation quasiment triplé, à 102,3 millions d'euros. Soitec affiche ainsi une trésorerie de 291,3 millions d'euros au 30 septembre 2020.Sans surprise, Soitec a confirmé les objectifs de l'exercice 2020-2021, soit un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda de l'Électronique autour de 30%." Forts de l'adoption croissante de nos substrats innovants avancés (...), Soitec accélère le plan d'extension de ses capacités de production pour générer davantage de croissance lors de l'année fiscale 2021-22 et au-delà, " a déclaré le PDG, Paul Boudre.Soitec anticipe désormais que les investissements des activités poursuivies atteindront environ 135 millions d'euros sur l'exercice encore ours, contre au moins 100 millions d'euros auparavant. Cette augmentation reflète une accélération des investissements de capacité dédiés aux produits POI. Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) est utilisé pour les filtres 5G des smartphones.Les réseaux 5G utilisent un nombre croissant de bandes de fréquences pour permettre la transmission de données à haut débit. En conséquence, les smartphones doivent intégrer davantage de filtres et il faut qu'il soit de plus en plus performants pour garantir l'intégrité du signal et une communication fiable.De plus, Soitec prévoit désormais à ce que son chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 atteigne plus de 900 millions de dollars, soit plus de 800 millions d'euros sur la base d'un taux de change euro-dollar de 1,13. Le groupe technologique français visait environ 800 millions d'euros auparavant." L'impact défavorable des changes plus fort que prévu au taux euro-dollar actuel pourrait saper la confiance dans la reprise attendue de la croissance sur l'exercice fiscale 2022 ". La parité est actuellement de 1,18 dollar. Le marché table pour sa part sur 913,9 millions de dollars.