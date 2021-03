SOITEC : Jefferies revalorise

Jefferies a relevé son objectif de cours de 124 euros à 166 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Soitec. Le bureau d'études juge que L'objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de dollars (soit une croissance de plus de 30 % en euros aux taux actuels) semble de plus en plus réalisable contrairement à nos craintes antérieures.



Il justifie cet opinion par la montée en puissance de la 5G (augmentation de l'empreinte dans chaque smartphone et ajout de l'activité des stations de base), la croissance modeste du nombre de smartphones en volume et la perspective d'une reprise dans les applications automobiles et gestion de l'énergie.



Si le broker valorise désormais Soitec en ligne avec ses pairs, soit sur la base d'un PER 2022 de 37,5 contre 30 auparavant, il considère que la valorisation prend déjà en compte l'accélération de la croissance en 2022.