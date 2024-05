SOITEC : Barclays abaisse son objectif de cours

Barclays a annoncé mercredi avoir abaissé de 125 à 120 euros son objectif de cours sur Soitec, tout en renouvelant sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique avoir révisé à la baisse ses prévisions sur le fabricant de matériaux semi-conducteurs suite à la récente publication de ses résultats annuels.



De son point de vue, le premier trimestre décalé du groupe, clos fin juin, devrait constituer un 'point bas' avec un chiffre d'affaires attendu en baisse de 20% sur un an, en attendant un prochaine reprise de l'activité.



'Nous continuons de croire dans le potentiel de croissance à moyen terme, mais la route pour y parvenir se fait, selon nous, plus incertaine', conclut l'analyste.



