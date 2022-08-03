Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Soitec
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SOI   FR0013227113

SOITEC

(SOI)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38 03/08/2022
161.00 EUR   +2.71%
18:19SOITEC : Document AMF CP. 2022DD855840
PU
27/07PAUL BOUDRE : Soitec approuve la nomination de son DG
AO
27/07SOITEC : New Street Research démarre le suivi à l'achat
CF
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Soitec : Document AMF CP. 2022DD855840

03/08/2022 | 18:19
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD855840

02 août 2022

FR0013227113 - DD152676

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Laurence Delpy, administratrice

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOITEC

LEI : 969500ZR92SQCU9TST26

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 29 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013227113

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 154.3550 Euro

VOLUME : 65.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 154.3550 Euro

VOLUME : 65.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Soitec SA published this content on 03 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2022 16:18:01 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur SOITEC
18:19SOITEC : Document AMF CP. 2022DD855840
PU
27/07PAUL BOUDRE : Soitec approuve la nomination de son DG
AO
27/07SOITEC : New Street Research démarre le suivi à l'achat
CF
27/07SOITEC : le titre est recherché, New Street initie à l'achat
CF
27/07Assemblée générale des actionnaires de soitec du 26 juillet 2022 - approbation de l'ens..
GL
27/07Assemblée générale des actionnaires de soitec du 26 juillet 2022 - approbation de l'ens..
GL
26/07BOURSE DE PARIS : Paris échaudée par le gaz et les craintes sur la croissance
AW
26/07POINT SUR LES FORTES VARIATIONS DU J : les résultats pleuvent
ZB
26/07SOITEC : la croissance interne n'est pas à la hauteur des espérances du marché
AO
26/07SOITEC : UBS confirme son objectif de cours
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SOITEC
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 1 061 M 1 081 M -
Résultat net 2023 207 M 211 M -
Tréso. nette 2023 165 M 168 M -
PER 2023 27,3x
Rendement 2023 -
Capitalisation 5 469 M 5 577 M -
VE / CA 2023 5,00x
VE / CA 2024 3,81x
Nbr Employés 1 870
Flottant 80,7%
Graphique SOITEC
Durée : Période :
Soitec : Graphique analyse technique Soitec | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOITEC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 11
Dernier Cours de Clôture 156,75 €
Objectif de cours Moyen 222,09 €
Ecart / Objectif Moyen 41,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Barnabé Group Chief Executive Officer & Director
Léa Alzingre Chief Financial Officer
Eric Meurice Chairman
Ionut Radu Manager-Research & Development
Bernard Aspar Chief Operations Officer & Head-Global Business
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOITEC-27.16%5 577
NVIDIA CORPORATION-37.01%463 894
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED-20.00%426 338
BROADCOM INC.-20.17%214 512
QUALCOMM, INC.-19.38%165 115
TEXAS INSTRUMENTS-5.13%161 927