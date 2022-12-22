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    SOI   FR0013227113

SOITEC

(SOI)
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Soitec : Document AMF CP. 2022DD877212

22/12/2022 | 20:37
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2022DD877212

21 décembre 2022

FR0013227113 - DD154681

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bpifrance Participations SA, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOITEC

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013227113

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 153.7908 Euro

VOLUME : 36 228.0000

PRIX UNITAIRE : 153.9250 Euro

VOLUME : 6 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 153.8099 Euro

VOLUME : 42 228.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Bpifrance Participations détient un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la société SOITEC, dont le représentant permanent est Monsieur Samuel DALENS (salarié de Bpifrance Investissement).

Pour information, Bpifrance Participations détient 100% de Bpifrance Investissement.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Soitec SA published this content on 22 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 December 2022 19:34:16 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2023 1 082 M 1 146 M -
Résultat net 2023 218 M 231 M -
Tréso. nette 2023 125 M 133 M -
PER 2023 26,1x
Rendement 2023 -
Capitalisation 5 630 M 5 965 M -
VE / CA 2023 5,09x
VE / CA 2024 3,96x
Nbr Employés 1 870
Flottant 80,7%
Graphique SOITEC
Durée : Période :
Soitec : Graphique analyse technique Soitec | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOITEC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 12
Dernier Cours de Clôture 158,20 €
Objectif de cours Moyen 220,33 €
Ecart / Objectif Moyen 39,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Barnabé Group Chief Executive Officer & Director
Léa Alzingre Chief Financial Officer
Eric Meurice Chairman
Ionut Radu Manager-Research & Development
Bernard Aspar Chief Operations Officer & Head-Global Business
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOITEC-26.49%5 974
NVIDIA CORPORATION-43.90%406 090
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED-25.37%387 727
BROADCOM INC.-18.24%234 530
TEXAS INSTRUMENTS-11.87%153 135
QUALCOMM, INC.-37.34%128 455