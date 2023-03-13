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    SOI   FR0013227113

SOITEC

(SOI)
  Rapport
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140.00 EUR   -2.95%
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Soitec : Document AMF CP. 2023DD888724

13/03/2023 | 18:19
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2023DD888724

13 mars 2023

FR0013227113 - DD155581

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

NSIG Sunrise S.a.r.l. Private Limited Company personne morale liée à KAI SEIKKU, BOARD MEMBER

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SOITEC

LEI : 969500ZR92SQCU9TST26

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013227113

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 141.0000 Euro

VOLUME : 300 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 141.0000 Euro

VOLUME : 300 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 13 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Soitec SA published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 17:18:07 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 1 080 M 1 151 M -
Résultat net 2023 222 M 237 M -
Tréso. nette 2023 151 M 161 M -
PER 2023 23,5x
Rendement 2023 -
Capitalisation 5 133 M 5 475 M -
VE / CA 2023 4,62x
VE / CA 2024 3,98x
Nbr Employés 1 870
Flottant 80,7%
Graphique SOITEC
Durée : Période :
Soitec : Graphique analyse technique Soitec | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SOITEC
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 13
Dernier Cours de Clôture 144,25 €
Objectif de cours Moyen 191,54 €
Ecart / Objectif Moyen 32,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Pierre Barnabé Group Chief Executive Officer & Director
Léa Alzingre Chief Financial Officer
Eric Meurice Chairman
Ionut Radu Manager-Research & Development
Bernard Aspar Chief Operations Officer & Head-Global Business
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SOITEC-5.63%5 475
NVIDIA CORPORATION57.14%566 317
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED14.38%433 433
BROADCOM INC.9.96%256 337
TEXAS INSTRUMENTS3.89%155 541
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.27.64%133 213