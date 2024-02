SOITEC : HSBC initie à l'achat, voit du potentiel

Le 22 février 2024 à 14:20 Partager

HSBC a initié jeudi la couverture du titre Soitec avec une recommandation d'achat et un objectif de cours établi à 229 euros, soit un potentiel d'appréciation de près de 65%.



Dans une étude consacrée aux spécialistes des puces européens, le broker souligne que le spécialiste des substrats innovants pour l'industrie des semi-conducteurs bénéficie de solides moteurs de croissance qui devrait lui permettre de faire croître son Ebitda de 31% en moyenne sur la période 2024-2027.



Après un repli attendu de l'activité de 11% sur l'exercice 2023/2024, le courtier dit anticiper une croissance de 15% du chiffre d'affaires en 2024/2025.



Il ajoute qu'avec des ratios Valeur d'entreprise/Ebitda de respectivement 14x et 9x pour les deux prochains exercices, le titre se négocie en-dessous de sa moyenne à cinq ans de 16x, un niveau peu exigeant qui laisse entrevoir selon lui un potentiel de revalorisation une fois que le sentiment de marché se sera amélioré.



On the one hand, headline BOP of $7.4bn was a clear beat vs consensus of $7.1bn,



Usefully, management now guiding to at least 10% EPS CAGR for 2023-25, which we believe would imply very modest upgrades (c.3-4%) to current company-consensus.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.