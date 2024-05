SOITEC : Jefferies confiant pour une reprise

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 145 euros sur Soitec, voyant 'beaucoup de munitions pour stimuler une reprise' pour les exercices 2026-27, 'qui mérite d'être de plus en plus prise en compte'.



'Bien que pour l'instant nous restions prudents quant à l'ampleur d'un rebond RF-SOI au second semestre 2025, les récents signes d'amélioration des stocks des fonderies sont encourageants et nous rendent de plus en plus positifs sur le titre', explique le broker.



Jefferies ajoute dans le résumé de sa note qu'il continue d'apprécier SmartSiC et qu'il accueille favorablement l'accord avec X-FAB, même s'il réduit légèrement ses anticipations en raison des pressions sur les prix provenant de Chine.



