Soitec : Le CEA, STMicro et Soitec accélèrent la feuille de route du FD-SOI de prochaine génération

Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), Soitec, GlobalFoundries et STMicroelectronics ont annoncé une nouvelle collaboration avec l'intention de définir conjointement la feuille de route de la prochaine génération de la technologie FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété). "Les semi-conducteurs et l'innovation FD-SOI ont une valeur stratégique pour la France et l'Union Européenne ainsi que pour les clients du monde entier" rappellent les partenaires dans un communiqué commun.Le FD-SOI apporte des avantages significatifs aux concepteurs et aux systèmes clients, notamment une consommation d'énergie réduite ainsi qu'une intégration simplifiée de fonctionnalités supplémentaires telles que la connectivité et la sécurité, une fonctionnalité clé pour l'automobile, les applications IoT et mobiles.