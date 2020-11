Soitec : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2020

Bernin (Grenoble), France, le 19 novembre 2020 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2020.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse ( www.soitec.com ), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers - Tous les rapports – 2020-2021, accessible au lien suivant :

https://www.soitec.com/fr/investisseurs/rapports-financiers-2020-2021 .

Une traduction anglaise à titre informatif peut être consultée sur le site Internet de la Société ( www.soitec.com ), à la rubrique Company - Investors - Financial Reports - All Financial Reports –2020-2021, accessible au lien suivant :

https://www.soitec.com/en/investors/financial-reports-2020-2021 .

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 300 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec et Smart Cut sont deux marques déposées de Soitec.

Pour toute information, merci de contacter :

Relations investisseurs : Contacts presse :

Steve Babureck Isabelle Laurent

+33 (0)6 16 38 56 27 +33 (0)1 53 32 61 51

+65 9231 9735 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

steve.babureck@soitec.com

Fabrice Baron

+33(0)1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

Pièce jointe