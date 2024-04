Soitec : Morgan Stanley dégrade à neutre

Le 03 avril 2024 à 11:28 Partager

Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne et son objectif de cours de 173 euros à 102 euros sur Soitec après la présentation de perspectives décevantes. Le bureau d'études a justifié sa décision par la correction des stocks en cours et l'impact qu'elle a sur les ventes et les bénéfices. Il s'attend à ce que ces vents contraires se prolongent jusqu'au moins le reste de l'année calendaire 2024.



Sur l'exercice 2025, le broker anticipe désormais un chiffre d'affaires de 970 millions d'euros et un bénéfice par action de 4,65 euros contre respectivement 1,29 milliard et 7,65 dollars.