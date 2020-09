SOITEC NOMME YVON PASTOL EN TANT QU'EVP CUSTOMER GROUP

ET RENFORCE SON ENGAGEMENT AUPRÈS D’UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS EN CROISSANCE

Bernin (Grenoble), France, le 21 septembre 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd'hui la nomination, d’Yvon Pastol, au poste de Executive Vice President en charge du Customer Group.

Yvon Pastol apporte une expérience de plus de vingt ans à des postes de direction dans l’industrie du semi-conducteur précieuse pour Soitec, dont le succès repose notamment sur l’étroite collaboration entretenue avec ses clients et l’ensemble des acteurs de l’écosystème. Sous la direction d'Yvon Pastol, le Customer Group, qui allie expertise commerciale et technique, va pouvoir accélérer le développement et le renforcement des partenariats de Soitec avec les acteurs de la chaîne de valeur.

« Comprendre les exigences et les feuilles de route tant de nos clients que des clients finaux est essentiel pour développer et mettre sur le marché des produits capables de devenir des standards industriels », a déclaré Paul Boudre, directeur général de Soitec. « Je me réjouis d’accueillir Yvon au sein de Soitec. Sa solide expérience acquise dans le secteur du semi-conducteur à un niveau international va renforcer la position de Soitec sur le marché et concourir à sa croissance ».

Avant de rejoindre Soitec, Yvon était Corporate Vice President et General Manager pour les régions Amérique du Nord et Europe à Applied Materials. Il était chargé de la définition des stratégies commerciales, de réaliser les objectifs commerciaux et opérationnels, de développer les relations avec les principaux clients et d’assurer l'efficacité globale de l’organisation régionale.

Yvon a débuté sa carrière chez IBM en 1990 avant de rejoindre Atmel Corporation en 1996, puis KLA-Tencor en 1998 et Varian Semiconductor Associates en 2007, où il a occupé divers postes de management en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Institut Supérieur d’Electronique de Paris et d’un doctorat en physique des solides de l’Université de Paris.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 300 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Contact relations investisseurs :



Steve Babureck

+33 6 16 38 56 27

+65 9231 9735

steve.babureck@soitec.com











Contacts médias financiers :







Isabelle Laurent

+33 1 53 32 61 51 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33 1 53 32 61 27

fabrice.baron@oprgfinancial.fr











Contact médias business :







Marie Cabrières

+33 6 26 70 12 78 marie.cabrieres@soitec.com









# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

.# # #

Pièce jointe