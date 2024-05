SOITEC : Oddo BHF réduit légèrement sa cible sur le titre

Le 24 mai 2024 à 12:12 Partager

Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Soitec, avec un objectif de cours légèrement réduit, de 142 à 140 euros.



Oddo BHF rapporte que dans le cadre de la présentation hier après-midi des résultats annuels Soitec a insisté sur le succès de la diversification produits et clients (POI, FD-SOI, SmartSiC...).



La guidance d'un CA stable en FY 25 est réitérée (vs -10% en FY 24), la baisse attendue des revenus dans les Communications mobiles devant être compensée par une croissance à deux chiffres dans l'Automobile & Industrie et dans les Objets intelligents.



'Nous confirmons l'absence de changement significatif de nos prévisions de résultats (EBITDA inchangés - BPA= -2%)', indique le broker.



L'analyste continue de penser que les difficultés du groupe sont essentiellement liées aux déstockages RF des clients (qui se poursuivent mais s'arrêteront avec la reprise du marché des smartphones) et que les moteurs de croissance ne sont pas remis en cause et restent puissants.





