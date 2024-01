SOITEC : Oddo BHF réduit son objectif de cours

Le 15 janvier 2024 à 09:58 Partager

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Soitec avec un objectif de cours abaissé de 195 à 175 euros.



L'analyste rapporte que les guidances seront communiquées au printemps après la collecte et l'analyse de toutes les données provenant des marchés finaux, des clients, des fournisseurs...



Le broker indique néanmoins se montrer 'moins optimiste' dans ses prévisions de résultats afin d'intégrer surtout des déstockages clients plus longs dans les Communications mobiles. Oddo BHF réduit ainsi de 10% en moyenne ses BPA.



Toutefois, 'nous continuons à penser que la société réussira dans sa stratégie de diversification produits (technologies répondant notamment aux besoins de réduction de la consommation d'énergie), soutenant le retour à une croissance organique soutenue du CA dès le prochain exercice', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

