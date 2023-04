Soitec : UBS abaisse légèrement sa valorisation

UBS a réduit son objectif de cours de 185 euros à 180 euros sur Soitec, qui a présenté ses prévisions pour le prochain exercice. Le bureau d’études a abaissé ses estimations de bénéfice par action de 14% pour 2024 et de 4% pour 2025. Il considère cette publication comme la clarification dont Soitec avait besoin pour déclencher une revalorisation. Le broker reste à l’Achat car il juge que Soitec dispose d'une opportunité de contenu plus importante dans le domaine de la 5G que bon nombre de ses pairs, ce qui constitue un moteur de croissance majeur pour les années à venir.



Il estime par ailleurs que le marché des smartphones pourrait être proche de son point bas au second semestre du prochain exercice du groupe.