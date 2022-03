Soitec : accroit ses moyens de production en France

Soitec a annoncé la mise en place d'une nouvelle unité de fabrication à son siège social à Bernin, en France, destinée principalement à la fabrication de nouveaux substrats en carbure de silicium répondant aux défis majeurs des marchés du véhicule électrique et de l'industrie. Cette extension permettra également de soutenir les activités de Soitec dans le domaine du silicium sur isolant (SOI) en 300 mm.



L'usine est destinée à produire des substrats SmartSiC innovants, développés par Soitec au sein du Substrate Innovation Center situé au CEA-Leti à Grenoble en utilisant la technologie brevetée SmartCut de Soitec.



" Les puces électroniques construites à partir de ce type de substrats offrent aux systèmes d'alimentation électrique des gains significatifs en termes de performance et d'efficacité énergétique " a souligné le concepteur et producteur de matériaux semi-conducteurs innovants.



La nouvelle génération de substrats en carbure de silicium apporte une valeur ajoutée considérable pour les applications industrielles et les véhicules électriques. Elle permet d'augmenter leur autonomie, de raccourcir leur temps de charge et de diminuer leur coût.



Avec ses produits SmartSiC, Soitec s'est engagé auprès des principaux fabricants de composants en carbure de silicium et vise à générer ses premiers revenus au second semestre de l'année civile 2023.