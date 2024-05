Soitec and Tokai Carbon concluent un partenariat stratégique afin de développer des substrats de carbure de silicium polycristallin destinés aux plaques SmartSiCTM de Soitec

Soitec (Euronext - Tech 40 Paris), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l'innovation, qui combinent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l'international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros au cours l'exercice 2022-2023. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L'entreprise s'appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats- Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Bernin (France) et Tokyo (Japon), le 22 mai 2024 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteursinnovants, et Tokai Carbon (TSE, Tokyo), le fabricant d'une gamme exhaustive de produits en carbone et en graphite, ont conclu un partenariat stratégique dédié au développement et à la fourniture de substrats de carbure de silicium polycristallin spécifiquement conçus pour les plaques SmartSiCTM de Soitec.

