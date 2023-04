Soitec anticipe une baisse de 15% de ses ventes au premier semestre 2023-2024

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de composants pour l'industrie électronique Soitec a prévenu vendredi que son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2023-2024, qui vient de débuter, accuserait une baisse d'environ 15% sur un an à périmètre et taux de change constants.

Dans un communiqué, le groupe isérois a souligné que "l'absorption des stocks à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones devrait durer pendant tout le premier semestre".

Soitec s'attend ensuite à une forte accélération de ses ventes au second semestre 2023-2024, ce qui devrait lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants sur l'ensemble de l'exercice et de maintenir sa marge d'Ebitda autour de 36%.

Soitec a par ailleurs abaissé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice qui s'achèvera fin mars 2026, désormais attendu à environ 2,1 milliards de dollars contre un objectif de 2,3 milliards de dollars communiqué en juin 2022. La marge d'Ebitda devrait atteindre environ 40%, a ajouté le groupe.

Pour l'exercice 2022-2023, qui s'est achevé fin mars, Soitec continue d'anticiper un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda autour de 36%.

Le groupe publiera son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022-2023 le 26 avril.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

