Soitec bien orienté : le point bas de l'activité aurait été touché

Le 24 juillet 2024

Soitec progresse de 3,93% à 118,9 euros, affichant ainsi l’une des plus fortes hausses du SBF 120 au lendemain de l’annonce de ventes trimestrielles, qui devraient marquer le point bas de l'exercice 2024-2025. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 121 millions d'euros, en baisse de 24% à périmètre et change constants. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants a continué de souffrir de l’absorption des stocks de RF-SOI, qui a impacté les ventes de la division Communications mobiles.



"La résorption des stocks de RF-SOI de nos clients progresse et devrait s'achever vers la fin du premier semestre de l'exercice 2024/25" a commenté Pierre Barnabé, directeur général de Soitec. "Au-delà de ce trimestre, l'augmentation de notre chiffre d'affaires lors de la deuxième partie de l'exercice 2024/25 sera soutenue par la reprise progressive des livraisons de RF-SOI et la poursuite de la diversification de notre gamme de produits".



Les objectifs pour l'exercice 2024-2025 ont été confirmés : Soitec cible un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda autour de 35%.