Soitec : bondit grâce au relèvement de son objectif de rentabilité

Deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, Soitec bondit de 5,50% à 162,15 euros au lendemain du relèvement de sa prévision de marge d'Ebitda pour l'exercice 2021/2022. Le spécialiste des substrats semi-conducteurs vise également une marge d'Ebitda de 35,5% alors qu'il tablait auparavant sur 34%, avec un potentiel pour atteindre environ 35%. Le groupe technologique français a connu une fin d'exercice plus dynamique que prévu.



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021-2022 a atteint un niveau record à 282 millions d'euros, en croissance de 53% à taux de change constants. Soitec affiche de ce fait pour la première fois un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars, à 863 millions d'euros, en croissance de 50% à taux de change constants, soit légèrement au-dessus de la guidance d'environ 45%.



Soitec a de nouveau enregistré une forte croissance dans les communications mobiles, son premier marché final, qui continue d'être portée par le déploiement de la 5G.



Pour l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires est attendu en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants et la marge d'Ebitda à un niveau au moins égal à celui de l'exercice 2021-2022.



Soitec pilote ses activités dans le but d'atteindre d'ici l'exercice 2025-2026 un objectif de chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards de dollars et un objectif de marge d'Ebitda d'environ 40% sur la base d'un taux de change euro-dollar de 1,20.