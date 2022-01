Soitec chute : conseil d'administration et comité exécutif s'opposent sur le changement de DG

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Soitec (-16,29% à 171,60 euros) a annoncé que son Conseil d’administration avait choisi Pierre Barnabé pour succéder à Paul Boudre en tant que Directeur général. " Cette décision a été prise en dépit de l'opposition unanime du comité exécutif, qui l'a jugée 'incompréhensible', selon des sources concordantes ", affirme BFM Business. Ce conflit au sein de l'entreprise est d'autant plus mal vécu par les marchés que Paul Boudre est considéré comme le père du succès actuel du spécialiste des substrats semi-conducteurs.



Pierre Barnabé doit rejoindre le groupe le 1er mai 2022 comme chargé de mission par le Conseil d'administration et travaillera en étroite collaboration avec Paul Boudre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire prévue en juillet 2022, date à laquelle il prendra ses fonctions de Directeur général, afin d'assurer ainsi une transition harmonieuse.



Pierre Barnabé, 51 ans, travaillait auparavant chez Atos, leader mondial des technologies de l'information, où il occupe depuis 2015 la fonction de Senior Executive Vice-President of Big Data and Cybersecurity. Depuis 2019, il est également en charge des marchés Secteur public et Défense ainsi que Manufacturing Industry. Ces activités représentent plusieurs milliards d'euros de revenus et emploient plus de 11 000 collaborateurs dans le monde.



" Depuis sa nomination en 2015, il a contribué au redressement et à la croissance du Groupe, qui devrait atteindre 975 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022, comme indiqué dans nos dernières publications financières " a rappelé Eric Meurice, Président du Conseil d'administration à propos de Paul Boudre.