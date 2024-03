Soitec chute : les perspectives de l'exercice 2024-2025 déçoivent

Plus forte baisse de l'indice SBF120, Soitec dévisse de 10,27% à 108,35 euros après avoir dévoilé ses guidances pour l'exercice 2024-2025. "Ces dernières se révèlent très décevantes, décalant à nouveau la reprise du marché", commente Invest Securities. Soitec prévoit que le chiffre d’affaires 2024-2025 soit stable à périmètre et taux de change constants, "avec un potentiel de hausse si l’activité RF se redresse plus tôt que prévu et avec un fort effet de saisonnalité au cours de l’exercice".



Dans le détail, le chiffre d'affaires du premier semestre devrait baisser d'environ 15% à périmètre et changes constants, avec un point bas attendu au 1er trimestre 2024-2025.



Le fabricant de substrats électroniques à haute performance anticipe ensuite à un rebond du chiffre d'affaires au second semestre, notamment "porté par la fin de la correction des stocks de RF-SOI dans les fonderies".



La marge d'Ebitda de l'exercice 2024-2025 est attendue à environ 35%.



Soitec a confirmé attendre pour l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires en baisse d'environ 10% à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda d'environ 34%, conformément aux indications données le 7 février dernier. Les résultats 2023-2024 seront publiés le 22 mai prochain.