Soitec en passe d’élargir sa gamme de produits en carbure de silicium avec son premier substrat avancé SmartSiCTM en 200 mm

Basés sur la technologie unique et brevetée SmartSiC™ de Soitec, ses nouveaux substrats en carbure de silicium (SiC) sont conçus pour améliorer les performances des dispositifs électroniques de puissance et augmenter l'efficacité énergétique des véhicules électriques.

Bernin (Grenoble), France, 4 Mai 2022 — Soitec (Euronext Paris), leader dans la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, a sorti son premier substrat de carbure de silicium SmartSiC™ en 200 mm. Avec cette sortie, Soitec est en mesure d'étendre son portefeuille de produits SiC au-delà du 150 mm, de passer à la vitesse supérieure dans le développement de ses substrats SmartSiC™ et de répondre à la demande croissante du marché automobile.

Le substrat SmartSiC™ en 200mm est sorti de la ligne pilote de Soitec au sein de son "Substrate Innovation Center ", situé au CEA-Leti à Grenoble. Cette sortie a permis à Soitec de démontrer la qualité et les performances d'un substrat SmartSiC en 200 mm et de mener une première série de validations auprès de clients clés.

Soitec a lancé la construction d'une nouvelle usine en France, Bernin 4, en mars 2022. Cette usine est principalement dédiée à la fabrication de substrats SmartSiC™ en 150 mm et 200 mm et devrait être opérationnelle d’ici le second semestre 2023.

La technologie unique SmartSiC™ de Soitec permet d'améliorer considérablement les performances des dispositifs d'électronique de puissance et d’augmenter l'efficacité énergétique des véhicules électriques. La technologie consiste à coller une très fine couche de SiC de haute qualité sur une plaquette de polySiC à très faible résistivité.

" Les substrats SmartSiC™ de Soitec joueront un rôle clé pour une électromobilité économe en énergie," déclare Christophe Maleville, directeur de la technologie de Soitec. "Notre technologie unique nous permet d'être les pionniers de substrats techniques de pointe et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'électronique de puissance sur les marchés de l'automobile et de l'industrie. L'ajout du 200 mm à notre famille de substrats SiC nous permet de différencier davantage notre gamme et de répondre à un éventail encore plus large d'exigences des clients, en termes de qualité, de fiabilité, de volume et d'efficacité énergétique. La sortie d’un substrat SmartSiC™ en 200 mm est une étape importante dans le développement et le déploiement de notre technologie SmartSiC™. Elle étaye notre leadership technologique, notre capacité à stimuler l'innovation et à lancer des technologies de substrats de prochaine génération."

