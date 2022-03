Soitec étend ses moyens de production à Bernin (France) pour se préparer à produire en grand volume des substrats semi-conducteurs innovants en carbure de silicium (SiC) pour les véhicules électriques et les marchés industriels et accroître ses capacités en SOI

Le bâtiment et les installations sont destinés à augmenter la production globale et ultérieurement à fabriquer des substrats SmartSiC™ innovants





Le matériau semi-conducteur SmartSiC™ apportera des avantages qui vont changer la donne sur les marchés de l'électromobilité et de l'énergie





Bernin (Grenoble), France, 11 mars 2022 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle unité de fabrication à son siège social à Bernin, en France, destinée principalement à la fabrication de nouveaux substrats en carbure de silicium répondant aux défis majeurs des marchés du véhicule électrique et de l'industrie. Cette extension permettra également de soutenir les activités de Soitec dans le domaine du silicium sur isolant (SOI) en 300 mm.

L'usine est destinée à produire des substrats SmartSiC™ innovants, développés par Soitec au sein du Substrate Innovation Center situé au CEA-Leti à Grenoble en utilisant la technologie brevetée SmartCut™ de Soitec. Les puces électroniques construites à partir de ce type de substrats offrent aux systèmes d'alimentation électrique des gains significatifs en termes de performance et d'efficacité énergétique. La nouvelle génération de substrats en carbure de silicium apporte une valeur ajoutée considérable pour les applications industrielles et les véhicules électriques. Elle permet d'augmenter leur autonomie, de raccourcir leur temps de charge et de diminuer leur coût. Avec ses produits SmartSiC™, Soitec s'est engagé auprès des principaux fabricants de composants en carbure de silicium et vise à générer ses premiers revenus au second semestre de l'année civile 2023.

« Nous prévoyons que d'ici 2030, environ 40% des nouvelles voitures seront électriques. Notre solution SmartSiC™ unique, hautement performante, durable et compétitive en termes de coûts, répond aux défis industriels, contribue à optimiser l'efficacité énergétique et accélérera l'adoption des véhicules électriques », déclare Paul Boudre, Directeur général de Soitec. « Cet investissement est une étape majeure pour nous car SmartSiC™ est appelé à être un autre moteur de croissance pour Soitec, et un élément moteur de la transformation des marchés automobile et industriel. »

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes."

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

