Soitec : grimpe en Bourse malgré son avertissement

Après avoir démarré la séance dans le rouge, Soitec affiche la plus forte hausse du SBF 120 (+4,51% à 146 euros). Le fabricant français de substrats électroniques à hautes performances a fait savoir qu'il anticipait pour l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires en croissance d’environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d’Ebitda autour de 36%. Mais il table sur un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars sur l'exercice 2025/2026, au lieu des 2,3 milliards de dollars prévus auparavant.



A cet horizon, il cible toujours une marge d'Ebitda d'environ 40%.



Sur le seul premier semestre de cet exercice 2023-2024, Soitec prévoit un plongeon de 15% sur un an de ses revenus à périmètre et taux de changes constants. En cause : l'état du marché des smartphones qui accuse des ventes en fort déclin. L'absorption des stocks à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones devrait ainsi durer pendant tout le premier semestre de l'exercice 2023-2024.



Le groupe, qui compte 2 200 salariés dans le monde, dont environ 1 800 en France, table pour l'exercice 2023/2024 sur une stagnation des résultats, marquant la deuxième pause de croissance de la société en sept ans après celle subie sur l'exercice 2020/2021 en raison du Covid.