Soitec : la croissance interne n'est pas à la hauteur des espérances du marché

Soitec (-6,91% à 139,4 euros) enregistre l’une des plus fortes baisses de l’indice SBF 120, la croissance interne du spécialiste des substrats semi-conducteurs ayant ralenti plus que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, de l’exercice 2022-2023, ses revenus ont augmenté de 12% à 203 millions d’euros. En données comparables, la croissance tombe à 6%, un niveau bien inférieur au consensus d’une progression de 14%. « Les ventes ont été plus faibles en raison de la perte de production liée à une panne d'électricité et à la grève », expliquent les analystes.



Le chiffre d'affaires de la division Communications mobiles, la plus importante du groupe, a atteint 152 millions d'euros, en hausse de 6% à périmètre et taux de change constants.



Mais la palme de la croissance est revenue à la division Automobile & Industrie, dont les revenus ont atteint 23 millions d'euros, en croissance interne.



" Nous pensons que la perte de production au premier trimestre est susceptible d'accroître les risques d'exécution pour le reste de l'année et pourrait donc peser sur l'opinion " des investisseurs à l'égard de la valeur, a commenté UBS.



En dépit du tassement de la croissance, Soitec a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2022-2023 car la société prévoit de rattraper son retards. Elle cible un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'Ebitda autour de 36%.