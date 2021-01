Soitec : le chiffre d'affaires gagne 9,9% au 3e trimestre

Soitec annonce ce jour un chiffre d'affaires consolidé de 148,7 ME pour le 3èmetrimestre de l'exercice 2020-2021 clos le 31 décembre 2020, en hausse de 9,9% par rapport aux 135,3 ME réalisés au 3èmetrimestre 2019-2020.



Cette hausse résulte d'une croissance de 14,7% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 4,8%, indique Soitec.



'Comme anticipé, ce trimestre a confirmé le rebond de nos ventes déjà enregistré au trimestre précédent. Nous sommes toujours en bonne voie pour réaliser un chiffre d'affaires annuel stable à périmètre et taux de change constants', a assuré Paul Boudre, directeur général de l'entreprise.





