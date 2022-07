Soitec : le titre est recherché, New Street initie à l'achat

Le titre Soitec signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris mercredi, porté par une initiation de couverture à l'achat de la part des analystes de New Street Research.



A 10h30, le titre s'adjuge plus de 4,8%, signant la cinquième progression du SBF, qui gagne 0,3% au même moment.



New Street, un bureau d'études indépendant spécialisé dans les valeurs de croissance, a entamé aujourd'hui à l'achat sa couverture sur la valeur avec un objectif de cours de 190 euros.



Dans sa note, le cabinet londonien salue l'héritage technologique du spécialiste des matériaux pour semi-conducteurs ainsi que sa situation de quasi-monopole sur les segments du silicium sur isolant (SOI) pour les applications de radio-fréquence (RF) et de transistors (FD).



D'après New Street, Soitec peut prétendre à une croissance de plus de 20% par an sous l'impulsion du développement continu du marché de la 5G, du déploiement de l'Internet des objets (IoT) et de l'adoption croissante de son procédé 'SmartCut' dans le domaine du carbure de silicium.



'Le titre s'est significativement replié cette année, même sur une base relative, ce qui nous fait dire qu'il s'agit d'un formidable point d'entrée pour les investisseurs', souligne le bureau d'études.



La hausse du titre s'inscrit par ailleurs dans un contexte de progression des valeurs technologiques en Europe suite aux résultats rassurants publiés hier soir par Microsoft et Alphabet.



