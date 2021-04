Soitec : A suivre aujourd'hui

Soitec a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 180,7 millions d’euros pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021 (clos le 31 mars 2021), en baisse de 11,3% par rapport au niveau record de 203,8 millions d’euros réalisé un an plus tôt. Le spécialiste de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants a notamment subi une baisse de 6,2% à périmètre et taux de change constants, conjuguée à un effet de change négatif de 5,1%. La croissance s'établit toutefois à 23% par rapport au troisième trimestre.



"Nous avons fini l'année en ligne avec notre objectif, réussissant même à enregistrer en légère croissance de notre chiffre d'affaires à périmètre et changes constants malgré l'environnement économique marqué par la crise sanitaire", a déclaré Paul Boudre, le Directeur général de Soitec.



Soitec a continué de bénéficier de ventes élevées de substrats RF-SOI dédiés aux applications de radiofréquence pour smartphones, bien qu'inférieures à l'an dernier. Les ventes de produits Imager-SOI et Photonics-SOI ont également été inférieures à celles du quatrième trimestre 2019-2020.



En revanche, les ventes de substrats POI dédiés aux filtres RF pour smartphones ont bénéficié d'une une croissance très significative et de la montée en puissance de la production.



Les revenus de licences et autres revenus ont atteint 11,7 millions d'euros, contre 8,3 millions d'euros il y a un an. Cette forte croissance est essentiellement due à la très bonne performance réalisée par Dolphin Design.



Soitec a enfin confirmé ses objectifs d'atteindre une marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30% en 2020-2021, ainsi qu'un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de dollars pour l'exercice 2021-2022.