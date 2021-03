Soitec : la société NSIG Sunrise dépasse les 15% de DDV

La société de droit luxembourgeois NSIG Sunrise a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 12 juillet 2020, par suite d'une attribution de droits de vote double, le seuil de 15% des droits de vote de la société Soitec et détenir, à cette date et à ce jour, 3 636 008 actions Soitec représentant 7 272 016 droits de vote, soit à cette date 10,93% du capital et 17,71% des droits de vote de cette société et à ce jour 10,90% du capital et 17,67% des droits de vote de cette société.



