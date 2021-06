Soitec : objectifs fixés à horizon cinq ans

Données financières EUR USD CA 2021 595 M 724 M - Résultat net 2021 76,0 M 92,5 M - Dette nette 2021 22,4 M 27,2 M - PER 2021 76,4x Rendement 2021 - Capitalisation 5 806 M 7 075 M - VE / CA 2021 9,79x VE / CA 2022 7,44x Nbr Employés 1 401 Flottant 79,7% Graphique SOITEC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOITEC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 200,60 € Dernier Cours de Cloture 175,00 € Ecart / Objectif Haut 37,1% Ecart / Objectif Moyen 14,6% Ecart / Objectif Bas -5,14% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Paul Boudre Chief Executive Officer & Director Léa Alzingre Acting Chief Financial Officer Eric Meurice Chairman Ionut Manager-R&D Laurence Delpy Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOITEC 9.86% 7 075 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 11.13% 551 053 NVIDIA CORPORATION 32.96% 435 028 INTEL CORPORATION 14.41% 230 166 BROADCOM INC. 5.96% 189 260 TEXAS INSTRUMENTS 13.89% 172 634