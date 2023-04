Soitec : objectifs fixés pour 2023-24

Soitec a indiqué ce week-end anticiper que son chiffre d'affaires de l'exercice 2023-24 devrait être stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de 2022-23, et que sa marge d'EBITDA devrait se maintenir autour de 36%.



La stabilité du CA reflètera des dynamiques différentes sur ses trois marchés finaux, ainsi qu'une forte accélération entre le premier et le second semestre, le premier semestre étant attendu en baisse organique d'environ 15% en comparaison annuelle.



Concernant l'exercice 2025-26, le fournisseur de matériaux semiconducteurs vise un CA d'environ 2,1 milliards de dollars, contre un objectif de 2,3 milliards communiqué en juin 2022, ainsi qu'une marge d'EBITDA d'environ 40%.



