Soitec : perspectives dévoilées pour 2024-25

Le 28 mars 2024 à 09:33

Soitec indique prévoir pour l'exercice 2024-25 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants, 'avec un potentiel de hausse si l'activité RF se redresse plus tôt que prévu et avec un fort effet de saisonnalité au cours de l'exercice'.



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024-25 devrait selon lui baisser d'environ 15% en organique et en comparaison annuelle, avant un rebond au second semestre. La marge d'EBITDA de l'exercice est attendue à environ 35%.



Pour l'exercice 2023-24, le fournisseur de matériaux semiconducteurs confirme prévoir un chiffre d'affaires en baisse d'environ 10% en organique et une marge d'EBITDA d'environ 34%, conformément aux indications données le 7 février dernier.



