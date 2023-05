Soitec recule : JPMorgan abaisse son conseil et sabre sa valorisation

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Soitec (-5,10% à 126,55 euros) souffre de la dégradation de l’opinion de JPMorgan. L’analyste est désormais à Sous-performance contre Neutre auparavant, avec un objectif de cours sabré à 100 euros contre 195 euros précédemment. Il a justifié sa décision par les difficultés du marché des smartphones, ainsi qu’illustré par les récents résultats de Qualcomm, dont les perspectives ont déçu. Ce dernier anticipe une baisse du marché des smartphones d’au moins 5% à 10% sur l'année fiscale 2023.



L'analyste ne pense pas que le marché se soit encore intéressé à la différence entre les prévisions de Qualcomm et celles de Soitec, qui, lui prévoit un marché des smartphones stable.



Début avril, Soitec avait dévoilé des prévisions décevantes pour l'exercice 2023-2024 et lancé un avertissement sur l'exercice 2025/2026. Ces annonces avaient été rapidement digérées en Bourse. Jefferies rappelait alors que la division Mobile représentait 70% du chiffre d'affaires du groupe.



JPMorgan signale Soitec perçoit généralement l'impact sur le marché des smartphones avec six mois de décalage. De sorte que les prévisions de Qualcomm sont susceptibles d'avoir un impact sur les revenus de Soitec au cours de l'année fiscale 2024.



L'analyste cite également le niveau élevé des stocks de semi-conducteurs pour les applications sans fil comme obstacle à une reprise du marché.



La banque américaine souligne enfin que ses nouvelles prévisions pour les exercices 2024 et 2025 sont inférieures de 38% et 36% au consensus Bloomberg.