Soitec s’engage dans une démarche volontariste assortie d’objectifs ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de développement durable

Politique RSE : Soitec signe la lettre d’engagement de Science Based Targets initiative et intègre l’Indice Gaïa

Bernin (Grenoble), France, le 11 janvier 2021 - Soitec (Euronext Paris), un acteur clé de l’industrie des semi-conducteurs, s’engage à se fixer de nouveaux objectifs ambitieux à moyen et long terme en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et à augmenter sa contribution à l’atteinte des objectifs définis par l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique dans le cadre de la COP21.

Les objectifs et réalisations de Soitec en matière de protection de l’environnement seront contrôlés, validés et rendus publics en coopération avec Science Based Targets initiative, mondialement reconnue.

Soitec conçoit et produit des matériaux semi-conducteurs innovants qui sont ensuite découpés en puces sur lesquelles sont gravés des circuits pour composants électroniques. Soitec propose des technologies visant à miniaturiser les puces, augmenter leurs performances et réduire leur consommation d'énergie. Que ce soit dans le cadre de ses programmes et engagements à long terme, par son propre processus de production ou par le biais de ses produits eux-mêmes, Soitec contribue de manière significative à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la durabilité dans la microélectronique, en particulier dans ses marchés stratégiques finaux tels que les applications dédiées à la 5G, l’automobile, l’Internet des Objets, l’Intelligence Artificielle, les solutions Cloud et le Edge Computing.

Science Based Targets initiative (SBTi) est le fruit d’une alliance entre le Carbon Disclosure Project (CDP), un organisme à but non lucratif qui œuvre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises et des gouvernements, le programme Global Compact des Nations Unies, le World Resources Institute et le WWF. Science Based Targets initiative fournit aux entreprises une trajectoire afin qu’elles puissent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique signé en novembre 2016.

Soitec s’est engagé auprès de Science Based Targets initiative à définir des objectifs à moyen et long terme ambitieux et mesurables afin de réduire son empreinte carbone et à communiquer ces objectifs au cours des prochains mois. En 2020, Soitec a réalisé de sa propre initiative une première analyse du scope 3 de ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du groupe. Soitec a également reçu le Grand Prix de l’Accélération Digitale dans la catégorie « Impact for Good » décerné par BFM Business ; cette distinction récompense la réduction au cours des 6 dernières années de 63% de l’énergie consommée pour chaque plaque produite sur son principal site industriel en France.

Du fait des premiers efforts réalisés pour contrôler et déclarer ces données, Soitec a amélioré sa notation CDP, passant de la catégorie F à la catégorie C en décembre 2020.

La semaine dernière, Soitec a obtenu le score de 82/100 dans l’étude 2020 de Gaïa Rating, se classant au 16ème rang parmi 230 sociétés évaluées. Soitec a par conséquent intégré l’Indice Gaïa qui regroupe les 70 sociétés les mieux classées et qui a été publié pour la 12ème année.

« Soitec est déterminé à soutenir les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et s’est résolument engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre depuis de nombreuses années », déclare Paul Boudre, Directeur Général de Soitec. « Le développement durable est au cœur de notre ADN. Nous sommes engagés et déterminés non seulement à fournir d’importantes contributions aux réductions des émissions au sein de nos propres unités de production mais aussi à permettre à nos clients d’améliorer leur empreinte carbone. Nos technologies sont au cœur de l’efficacité énergétique d’un grand nombre de produits et applications microélectroniques allant des smartphones et infrastructures 5G, de l’électronique grand public et des automobiles, capteurs, alimentation électrique et batteries, jusqu’aux radars, la robotique, l’imagerie, le Cloud, l’Edge Computing, ainsi que les applications dans le domaine spatial. Travailler avec Science Based Targets initiative va nous permettre de poursuivre nos efforts, nous fixer des objectifs encore plus ambitieux et établir ainsi de nouvelles références pour la protection de l’environnement. »

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 janvier 2021, après bourse.

