Sojitz Corporation est un groupe diversifié organisé autour de 10 pôles d'activités : - distribution de produits chimiques (25,4% du CA) : produits chimiques organiques, de base et de spécialité, produits en plastiques, résines, etc. ; - exploitation minière (22,2%) : extraction de charbon, raffinage d'alumine, vente de produits d'aciers et de métaux ferreux et non-ferreux, etc. ; - distribution de produits de grande consommation (17,6%) : vêtements et accessoires, produits textiles, articles de maison et de décoration, etc. ; - assemblage et vente d'automobiles (11,6%) ; - production et vente de produits et d'ingrédients alimentaires (7,8%) ; - vente de machines et d'équipements industriels et développement d'établissements de santé (6,9%) ; - développement et exploitation d'infrastructures énergétiques et de télécommunication (3,6%) ; - exploitation d'infrastructures industrielles, gestion immobilière et développement urbain (2%) ; - vente d'avions et de navires (1,7%). Le groupe développe également des activités d'exploitation d'infrastructures aéroportuaires et ferroviaires ; - autres (1,2%) : prestations de services financiers, de services logistiques, de conseil, etc.

Secteur Négoce et distribution diversifiée