Sol-Gel Technologies Ltd est une entreprise de dermatologie en phase clinique. La Société se concentre sur l'identification, le développement et la commercialisation de médicaments topiques de marque et génériques pour le traitement des maladies de la peau. La Société offre une gamme de produits jumeaux, sirs-t, et vered. La Société a conçu sa plateforme technologique exclusive de microencapsulation à base de silice pour améliorer la tolérabilité et la stabilité des médicaments topiques tout en maintenant leur efficacité. Les médicaments topiques ont souvent du mal à trouver un équilibre entre une efficacité élevée et une tolérance élevée. Sa plateforme technologique emprisonne les ingrédients actifs dans une coquille de silice inorganique inerte, ce qui crée une barrière imperceptible entre l'ingrédient actif et la peau.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale