Solar Industries India Limited est une entreprise mondiale intégrée de fabrication d'explosifs basée en Inde. La société est principalement impliquée dans la fabrication d'une gamme complète d'explosifs industriels et de dispositifs d'amorçage explosifs. Son secteur d'activité est celui des explosifs et de leurs accessoires. Les produits de la société comprennent les explosifs industriels et la défense. Ses produits explosifs industriels comprennent des explosifs à émulsion emballés, des explosifs en vrac et des systèmes d'amorçage d'explosifs. La société est un fabricant national d'explosifs en vrac et en cartouche, de détonateurs, de cordeaux détonants et de composants. Les produits de défense de la société comprennent des matériaux à haute énergie, tels que HMX, RDX, TNT et leurs composés ; des propulseurs composites pour Pinaka, Akash, Brahmos, PSOMXL et Skyroot, entre autres ; des munitions de 30 mm, des grenades à main multimodes, des mines, des ogives, des dispositifs de détonation ; des fusibles d'artillerie, des fusibles ASW, des Pyros et des allumeurs ; des charges utiles de paillettes ; des munitions de flânerie ; l'intégration de fusées et le remplissage d'explosifs pour les munitions.

Secteur Produits chimiques de base