Solara Active Pharma Sciences Limited annonce la démission de ses administrateurs

Solara Active Pharma Sciences Limited informe que les administrateurs suivants ont démissionné du poste d'administrateur de la société avec effet au 5 août 2023, M. Aditya Puri (DIN : 00062650) a démissionné du poste de président et d'administrateur non exécutif de la société pour des raisons personnelles. Mme Vineeta Rai (DIN : 07013113) a démissionné de son poste d'administrateur indépendant non exécutif de la société pour des raisons personnelles.

Noms des entités cotées en bourse dans lesquelles Mme Vineeta Rai (DIN : 07013113) exerce un mandat d'administrateur, avec indication de la catégorie de ce mandat et de la composition des comités du conseil:- Indraprastha Medical Corporation Limited en tant qu'administrateur indépendant. Membre des comités du conseil d'administration : Membre du comité d'audit et membre du comité de nomination et de rémunération.