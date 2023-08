SolarEdge Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'onduleurs solaires pour les panneaux photovoltaïques. La société propose également des logiciels de surveillance de la production d'énergie. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de systèmes d'onduleurs optimisés (91%) : optimiseurs de puissance, cellules lithium-ion, chargeurs de véhicules électriques, produits de stockage d'énergie par batterie, solutions d'alimentation sans interruption, etc. ; - autres (15,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40%), Pays-Bas (11,3%), Europe (34,1%) et autres (14,5%).