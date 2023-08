SolarEdge Technologies a déclaré qu'elle n'envisageait pas de réduire les prix de ses onduleurs solaires avant la fin de l'année, malgré une baisse de la demande à court terme en Europe, et qu'elle misait sur des panneaux moins chers pour rendre les produits plus abordables pour les consommateurs.

Les coûts de l'énergie en Europe, le plus grand marché de l'entreprise, ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, laissant les ménages avec des factures d'électricité élevées et mettant à rude épreuve les réseaux électriques dans toute la région.

Cette situation a entraîné une forte accélération de l'installation d'unités d'énergie solaire sur le continent afin d'éviter une pénurie d'énergie.

Mais les prix ont baissé depuis, grâce aux membres de l'Union européenne qui ont consacré des centaines de milliards d'euros à des réductions d'impôts, des aides et des subventions pour faire face à la crise, et les analystes craignaient que la demande d'énergie renouvelable n'en pâtisse.

Toutefois, la baisse des prix de la partie la plus chère d'une installation solaire résidentielle, les panneaux solaires, s'avère être une aubaine pour les consommateurs.

"Au cours des 90 derniers jours, c'est-à-dire depuis la mi-mai, les prix des modules ont chuté d'environ 25 %. Il s'agit de la baisse la plus importante, sur une période aussi courte, depuis plus d'une décennie", a déclaré Pavel Molchanov, analyste chez Raymond James.

Les entreprises du secteur de l'énergie solaire misent également sur une demande à long terme d'onduleurs solaires en Europe, car l'énergie solaire est particulièrement adaptée pour faire face aux vagues de chaleur, qui sont devenues plus chaudes et plus fréquentes sur le continent.

La demande de systèmes photovoltaïques en Allemagne, le plus grand marché solaire d'Europe, devrait connaître une croissance à deux chiffres cette année, a déclaré en juin l'association de l'énergie solaire BSW.

"À l'heure actuelle, nous prévoyons une croissance de 30 à 40 % en Europe, en fonction des pays, et non de 50 à 60 %, mais il s'agit toujours d'une demande sous-jacente importante", a déclaré Ronen Faier, directeur financier de SolarEdge.

Toutefois, l'entreprise est confrontée à des vents contraires immédiats, ce qui l'oblige à prévoir un chiffre d'affaires en baisse pour le trimestre en cours.

Des niveaux de stocks élevés en Europe, ainsi qu'une nouvelle politique de comptage en Californie - le plus grand marché solaire des États-Unis - ont pesé sur les perspectives à court terme.

M. Faier a déclaré que l'entreprise restait "prudemment optimiste" à l'approche du quatrième trimestre, mais qu'elle s'attendait à une forte demande jusqu'en 2024.

Les taux d'intérêt en Europe restent comparativement plus bas qu'aux États-Unis, ce qui, associé à des prix de l'électricité plus élevés, rend l'adoption de l'énergie solaire plus attrayante, a déclaré M. Faier.