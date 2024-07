SolarEdge Technologies, Inc. propose une solution d'onduleur pour un système solaire photovoltaïque (PV). Les produits de la société comprennent l'optimiseur de puissance SolarEdge, l'onduleur SolarEdge, les solutions StorEdge et le logiciel de surveillance SolarEdge. La feuille de route de la société comprend plusieurs catégories de produits, notamment les optimiseurs de puissance, les onduleurs, les services de surveillance, le stockage de l'énergie et la gestion intelligente de l'énergie. Les optimiseurs de puissance de la société permettent de suivre le point de puissance maximale (MPP) au niveau du module et d'ajuster en temps réel le courant et la tension au point de fonctionnement optimal de chaque module photovoltaïque. La solution de la société consiste en un optimiseur de puissance à courant continu, un onduleur et une plateforme de surveillance basée sur le cloud qui fonctionne comme un système intégré unique.