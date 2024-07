Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. fournit des équipements mobiles qui stimulent la chaîne d'approvisionnement et l'exécution lors de l'achèvement des puits de pétrole et de gaz naturel. La société conçoit et fabrique des équipements spécialisés qui, combinés à l'assistance de techniciens sur le terrain, aux services logistiques du dernier kilomètre et aux solutions logicielles, lui permettent de proposer une offre de services qui aide les opérateurs de pétrole et de gaz naturel et leurs fournisseurs au cours de la phase d'achèvement du développement des puits. Elle dessert des bassins actifs de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis. Elle est spécialisée dans le développement d'équipements entièrement électriques qui automatisent la section basse pression des sites de complétion des puits de pétrole et de gaz. Les services de traitement du sable de la société vont des systèmes mobiles de gestion des agents de soutènement à de multiples types de systèmes automatisés entièrement électriques conçus pour stocker, déplacer et mélanger le sable et les fluides dans la partie basse pression des sites de complétion des puits. Elle mesure son activité en fonction du nombre de ses systèmes entièrement utilisés.