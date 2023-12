Solarvest BioEnergy Inc. est une société canadienne spécialisée dans les produits biologiques à base d'algues. La plateforme de production de la société lui permet de disposer d'un système flexible capable de produire de nombreux produits, des acides gras oméga-3 aux protéines thérapeutiques humaines. Elle a mis au point et breveté l'oméga-3, qui est d'origine marine (acide docosahexaénoïque (DHA) et acide eicosapentaénoïque (EPA)) et biologique. Les produits sont fabriqués sans produits chimiques, solvants et/ou traitements lourds qui dégradent les avantages nutritionnels. Ils offrent un produit à base de plantes et durable tout en évitant les toxines/polluants océaniques ou les solvants de traitement résiduels. Son projet se concentre sur les cannabinoïdes et met en œuvre un programme de recherche et de développement pour produire du cannabidiol (CBD), du cannabigérol (CBG) et du tétrahydrocannabinol (THC). Elle a également produit de la protéine morphogénétique osseuse (BMP) dans des microalgues. Sa technologie de récolte solaire utilise le soleil, les algues et l'eau pour produire un carburant propre sans empreinte de dioxyde de carbone (CO2).

Secteur Services et équipements environnementaux