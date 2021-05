SolarWinds Corporation : Goldman Sachs passe d'achat à vendre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 1 059 M - 875 M Résultat net 2021 -7,67 M - -6,34 M Dette nette 2021 1 254 M - 1 035 M PER 2021 -615x Rendement 2021 - Capitalisation 5 058 M 5 058 M 4 177 M VE / CA 2021 5,96x VE / CA 2022 5,16x Nbr Employés 3 340 Flottant 22,3% Graphique SOLARWINDS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOLARWINDS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 20,13 $ Dernier Cours de Cloture 16,02 $ Ecart / Objectif Haut 43,6% Ecart / Objectif Moyen 25,6% Ecart / Objectif Bas 6,12% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Sudhakar Ramakrishna President, Chief Executive Officer & Director James Barton Kalsu CFO, Treasurer, Chief Accounting Officer & EVP William G. Bock Non-Executive Chairman Douglas G. Hibberd President-Business Operations & Executive VP Jason Wallace Bliss Secretary, Chief Administrative Officer & EVP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOLARWINDS CORPORATION 7.16% 5 058 ORACLE CORPORATION 18.64% 225 319 SAP SE 4.61% 159 727 INTUIT INC. 5.28% 110 500 SERVICENOW, INC. -17.34% 89 835 DOCUSIGN, INC. -18.96% 35 051