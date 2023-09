Soleno Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques pour le traitement de maladies rares. Le candidat principal de la société, le Diazoxide Choline Extended-Release tablets (DCCR), un comprimé oral à prise unique quotidienne pour le traitement du syndrome de Prader-Willi (SPW), est en cours d'évaluation dans le cadre d'un programme de développement clinique de phase III. Le DCCR est un puissant activateur du canal potassique sensible à l'ATP (KATP). Les comprimés de DCCR contiennent le principe actif diazoxide choline, un sel de choline du diazoxide, qui est une benzothiadiazine. Le mode d'action du DCCR, avec des cibles dans le cerveau, le pancréas et le tissu adipeux, a le potentiel d'avoir un large impact sur des maladies complexes telles que le syndrome de Prader-Willi pour réduire l'appétit, réduire la recherche de nourriture, améliorer la satiété, améliorer la résistance à l'insuline et à la leptine, et réduire la graisse corporelle. La société a obtenu la désignation de procédure accélérée pour le DCCR dans le syndrome de Prader-Willi et la désignation de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale