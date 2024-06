SolGold PLC est une société d'exploration basée en Australie. La société se concentre sur la découverte et le développement de gisements de cuivre et d'or. Les projets de la société comprennent Cascabel, Chical, Rio Amarillo, Chillanes, Salinas, Cisne Victoria, Coangos, Helipuerto, Cisne Loja, Porvenir et Timbara. Le projet Cascabel est situé dans la province d'Imbabura, dans le nord de l'Équateur. Le projet couvre environ 50 kilomètres carrés (Km2). Le projet Chical est situé à 15 kilomètres (km) au nord-est de la concession de Cascabel. Rio Amarillo est situé dans le nord de l'Équateur, à environ 35 km au sud-est d'Alpala. Le projet Chillanes est situé dans la province de Bolivar/Chimborazo, dans le centre de l'Équateur. Le projet Salinas est situé dans la province de Bolivar, au sud-ouest de l'Équateur. Le projet Cisne Victoria est situé dans le sud-est de l'Équateur et consiste en une zone épithermale d'altération et de minéralisation. Le projet Coangos est situé dans la province de Morana Santiago, au sud-est de l'Équateur.

Secteur Sociétés minières intégrées